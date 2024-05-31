Хрустящий снаружи и нежный внутри: уникальный рецепт молодого картофеля в духовке
31 мая 2024, 16:57Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Обычно молодой картофель подают вареным с укропом и маслом. Однако советуем попробовать запечь его в духовке.
Такое блюдо получается очень ароматным. Готовая картошка будет мягкой внутри, а сверху будет иметь аппетитную золотистую корочку.
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Молодой картофель в духовке
- Время: 70 минут
- Порций: 4
– 800 граммов молодого картофеля;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– укроп по желанию;
– 2 щепотки тмина;
– 2 щепотки сушеного базилика.
Приготовление:
- Молодой картофель почистьте, помойте и сложите в кастрюлю. Залейте кипятком и поставьте вариться на 5 – 10 минут.
- Слейте воду, полейте картофель оливковым маслом, посыпьте специями и солью. Чтобы они равномерно распределились, встряхните кастрюлю несколько раз.
- Застелите форму фольгой и выложите туда картофель. Выпекайте его 20 – 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Добавьте к картофелю измельченный чеснок, тмин и сушеный базилик. Перемешайте и снова отправьте в духовку на 10 – 20 минут до золотистой корочки.
- Подавайте с измельченной зеленью и свежими овощами.