Домашние будут просить готовить это еще и еще: как вкусно запечь молодую картошку с курицей

13 июня 2024, 17:42
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Источник:

"Ого"

Молодой картофель – любимое блюдо летнего сезона. Он вкусен не только вареным, но и жареным и запеченным.

Запеченный молодой картофель с курицей – блюдо, которое может быть не только вкусным ужином, но и украшением праздничного стола. В этом рецепте мы используем крылышки, однако вы можете брать голени, бедрышки и тому подобное.

Будет вкусно Идеальное сочетание: простой рецепт молодого картофеля с грибами и сметаной

Молодой картофель с курицей

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 8 крылышек;
– 2 луковицы;
– 6 зубчиков чеснока;
– оливковое масло, паприка молотая, приправа к картофелю и курице, соль, перец по вкусу;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

  1. Помойте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Выложите в миску, добавьте соль, приправу к курице, щепотку черного молотого перца, сметану и соевый соус. Перемешайте и поставьте в холодильник мариноваться на время подготовки картофеля.
  2. Молодой картофель хорошо помойте, по желанию очистьте от кожуры. Разрежьте пополам.
  3. Нарежьте тонкими полукольцами очищенный лук, добавьте к картофелю и туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите, добавьте паприку, приправу к картофелю, черный перец, влейте немного оливкового масла и перемешайте.
  4. Отрежьте нужный кусок рукава, выложите картофель вместе с соком, а сверху разложите курицу, также поливая сметанным соусом.
  5. Запекайте в течение 80 минут при температуре 180 градусов.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить молодой картофель со сметаной и чесноком.
Автор: Ольга Котів