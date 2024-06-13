Домашние будут просить готовить это еще и еще: как вкусно запечь молодую картошку с курицей

Молодой картофель – любимое блюдо летнего сезона. Он вкусен не только вареным, но и жареным и запеченным.

Запеченный молодой картофель с курицей – блюдо, которое может быть не только вкусным ужином, но и украшением праздничного стола. В этом рецепте мы используем крылышки, однако вы можете брать голени, бедрышки и тому подобное.

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Молодой картофель с курицей

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

– 1 килограмм молодого картофеля;– 8 крылышек;– 2 луковицы;– 6 зубчиков чеснока;– оливковое масло, паприка молотая, приправа к картофелю и курице, соль, перец по вкусу;– 4 столовые ложки сметаны;– 2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

Помойте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Выложите в миску, добавьте соль, приправу к курице, щепотку черного молотого перца, сметану и соевый соус. Перемешайте и поставьте в холодильник мариноваться на время подготовки картофеля. Молодой картофель хорошо помойте, по желанию очистьте от кожуры. Разрежьте пополам. Нарежьте тонкими полукольцами очищенный лук, добавьте к картофелю и туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите, добавьте паприку, приправу к картофелю, черный перец, влейте немного оливкового масла и перемешайте. Отрежьте нужный кусок рукава, выложите картофель вместе с соком, а сверху разложите курицу, также поливая сметанным соусом. Запекайте в течение 80 минут при температуре 180 градусов.