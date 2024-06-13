Запечена молода картопля з куркою – страва, яка може бути не лише смачною вечерею, а й окрасою святкового столу. У цьому рецепті ми використовуємо крильця, проте ви можете брати гомілки, стегенця тощо.
Буде смачно Ідеальне поєднання: простий рецепт молодої картоплі з грибами та сметаною
Молода картопля з куркою
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помийте курку й обсушіть її паперовим рушником. Викладіть в миску, додайте сіль, приправу до курки, дрібку чорного меленого перцю, сметану та соєвий соус. Перемішайте та поставте в холодильник маринуватися на час підготування картоплі.
- Молоду картоплю добре помийте, по бажанню очистьте від шкірки. Розріжте навпіл.
- Наріжте тонкими півкільцями очищену цибулю, додайте до картоплі й туди ж додайте пропущений через прес часник. Посоліть, поперчіть, додайте паприку, приправу до картоплі, чорний перець, влийте трохи оливкової олії та перемішайте.
- Відріжте потрібний шматок рукава, викладіть картоплю разом із соком, а зверху розкладіть курку, також поливаючи сметанним соусом.
- Запікайте протягом 80 хвилин при температурі 180 градусів.