Молода картопля – це гарнір, який полюбляють абсолютно усі. Є багато способів її приготування, тому можна не боятися, що вона набридне.

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Молода картопля з маслом, цибулею та кропом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Молоду картоплю почистіть від шкірки, вимийте і залийте водою з сіллю.
  2. Відваріть картоплю до м'якості приблизно 20 хвилин.
  3. Після закінчення цього часу зливаємо воду і додаємо до картоплі масло.
  4. Додайте дрібно нарізану зелену цибулю і кріп. Перемішайте і подавайте.

Молода картопля зі сковороди

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю ретельно почистіть.
  2. Не знімайте шкірку. На сковороді розігрійте олію.
  3. Обсмажте картоплю.
  4. Налийте невелику кількість води і накрийте сковороду.
  5. Тушкуйте на повільному вогні, поки картопля не стане м’якою. Випаруйте воду.
  6. Додайте часник і спеції.
  7. Смажте ще кілька хвилин.

Молода картопля у духовці

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Молоду картоплю ретельно почистіть і обсушіть паперовим рушником.
  2. Помістіть її в миску і полийте оливковою олією.
  3. Якщо вам не подобається смак оливкової олії, можна використовувати розтоплене масло.
  4. Додайте продавлений часник, подрібнену зелень і сіль. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася оливковою олією.
  5. Підготуйте велике чорне деко з духовки та застеліть його папером для випічки.
  6. Викладіть картоплю на деко і рівномірно розподіліть її.
  7. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте 40 хвилин.
  8. Під час запікання можна щипцями перевернути картоплю на інший бік. Запечена картопля повинна бути золотистою.
  9. Подавайте картоплю прямо з духовки, щедро посипавши свіжим кропом.
  10. Подавайте з яєчнею або улюбленим м’ясом.