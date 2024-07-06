Молода картопля – це гарнір, який полюбляють абсолютно усі. Є багато способів її приготування, тому можна не боятися, що вона набридне.
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Молода картопля з маслом, цибулею та кропом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Молоду картоплю почистіть від шкірки, вимийте і залийте водою з сіллю.
- Відваріть картоплю до м'якості приблизно 20 хвилин.
- Після закінчення цього часу зливаємо воду і додаємо до картоплі масло.
- Додайте дрібно нарізану зелену цибулю і кріп. Перемішайте і подавайте.
Молода картопля зі сковороди
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю ретельно почистіть.
- Не знімайте шкірку. На сковороді розігрійте олію.
- Обсмажте картоплю.
- Налийте невелику кількість води і накрийте сковороду.
- Тушкуйте на повільному вогні, поки картопля не стане м’якою. Випаруйте воду.
- Додайте часник і спеції.
- Смажте ще кілька хвилин.
Молода картопля у духовці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Молоду картоплю ретельно почистіть і обсушіть паперовим рушником.
- Помістіть її в миску і полийте оливковою олією.
- Якщо вам не подобається смак оливкової олії, можна використовувати розтоплене масло.
- Додайте продавлений часник, подрібнену зелень і сіль. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася оливковою олією.
- Підготуйте велике чорне деко з духовки та застеліть його папером для випічки.
- Викладіть картоплю на деко і рівномірно розподіліть її.
- Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте 40 хвилин.
- Під час запікання можна щипцями перевернути картоплю на інший бік. Запечена картопля повинна бути золотистою.
- Подавайте картоплю прямо з духовки, щедро посипавши свіжим кропом.
- Подавайте з яєчнею або улюбленим м’ясом.