Если вы в поисках, что приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим рецептом. Овощи получатся сытные и такие сочные.
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Фаршированные кабачки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Кабачки помойте, обсушите и разрежьте вдоль пополам.
- Каждую половинку надрежьте по всей длине по центру ножом на крестики, затем ложкой выньте надрезанную мякоть.
- Отложите мякоть и выложите выдолбленные половинки цуккини на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Посолите и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
- Тем временем обжарьте на сковороде на столовой ложке оливкового масла нарезанный лук, добавьте тертый чеснок и мякоть кабачка.
- Жарьте примерно 3 минуты, отодвиньте в сторону и добавьте столовую ложку оливкового масла и мясо.
- Жарьте все около 7 минут, добавьте соль, перец и специи, перемешайте только тогда, когда мясо полностью обжарится.
- Полученной начинкой заполните полости в запеченных кабачках.
- Выложите помидоры и посыпьте тертым сыром.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.