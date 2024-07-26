Лучшее блюдо из молодого картофеля: гениальный рецепт Марко Черветти

26 июля 2024, 17:59
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Источник:

Shuba

Молодой картофель можно не только варить. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом известного повара Марко Черветти.

Такой картофель станет идеальным гарниром к любому блюду. Он точно понравится вашим родным.

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Молодой картофель на сковороде

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 25 граммов чеснока;
– 1 веточка тимьяна;
– оливковое масло Extra Virgin, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите чеснок. Хорошо помытый молодой картофель положите в кипяток на 10 минут.
  2. На сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла или 25 граммов масла. Добавьте на сковороду чеснок и тимьян.
  3. Шумовкой достаньте картофель из кипятка и переложите его на сковороду к чесноку и посолите.
  4. Жарьте до готовности. На это уйдет примерно 10 – 15 минут.
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Автор: Ольга Котів