Лучшее блюдо из молодого картофеля: гениальный рецепт Марко Черветти
26 июля 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Молодой картофель можно не только варить. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом известного повара Марко Черветти.
Такой картофель станет идеальным гарниром к любому блюду. Он точно понравится вашим родным.
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Молодой картофель на сковороде
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 500 граммов картофеля;
– 25 граммов чеснока;
– 1 веточка тимьяна;
– оливковое масло Extra Virgin, соль по вкусу.
Приготовление:
- Почистите чеснок. Хорошо помытый молодой картофель положите в кипяток на 10 минут.
- На сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла или 25 граммов масла. Добавьте на сковороду чеснок и тимьян.
- Шумовкой достаньте картофель из кипятка и переложите его на сковороду к чесноку и посолите.
- Жарьте до готовности. На это уйдет примерно 10 – 15 минут.