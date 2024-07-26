Така картопля стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Вона точно сподобається вашим рідним.
Буде смачно Як хачапурі, але ще смачніше: готуємо плацинди – традиційний рецепт з Румунії
Молода картопля на пательні
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Почистьте часник. Добре помиту молоду картоплю покладіть в окріп на 10 хвилин.
- На пательні розігрійте 2 столові ложки оливкової олії або 25 грамів масла. Додайте на пательню часник та чебрець.
- Шумівкою дістаньте картоплю з окропу та перекладіть її на пательню до часнику та посоліть.
- Смажте до готовності. На це піде приблизно 10 – 15 хвилин.