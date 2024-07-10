Лучший картофель в вашей жизни: готовим со сливками и укропом

10 июля 2024, 20:40
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Источник:

Yuliia.senych

Молодой картофель подходит практически ко всему. Сделайте его еще вкуснее, добавив сливки и укроп.

Этот рецепт вам точно понравится. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Молодой картофель со сливками

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 1 луковица;
– 70 граммов масла;
– 250 миллилитров жирных сливок;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, лавровый лист, укроп по вкусу.

Смотрите, как готовить молодой картофель со сливками: видео

Приготовление:

  1. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца и лаврового листа.
  2. Для заправки лук измельчите и поджарьте на масле до легкого золотистого цвета. К луку добавьте сливки, измельченные чеснок и укроп. Тушите 7 – 10 минут.
  3. Заправьте картофель зажаркой. Хорошо перемешайте и добавьте еще укропа.
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Автор: Ольга Котів