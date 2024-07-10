Лучший картофель в вашей жизни: готовим со сливками и укропом
10 июля 2024, 20:40Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Молодой картофель подходит практически ко всему. Сделайте его еще вкуснее, добавив сливки и укроп.
Этот рецепт вам точно понравится. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
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Молодой картофель со сливками
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 1 луковица;
– 70 граммов масла;
– 250 миллилитров жирных сливок;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, лавровый лист, укроп по вкусу.
Смотрите, как готовить молодой картофель со сливками: видео
Приготовление:
- Картофель отварите до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца и лаврового листа.
- Для заправки лук измельчите и поджарьте на масле до легкого золотистого цвета. К луку добавьте сливки, измельченные чеснок и укроп. Тушите 7 – 10 минут.
- Заправьте картофель зажаркой. Хорошо перемешайте и добавьте еще укропа.