Цей рецепт вам точно сподобається. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

Варто спробувати Найсмачніша страва літа: готуємо оладки з кабачків та картоплі

Молода картопля з вершками

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати молоду картоплю з вершками: відео

Приготування:

  1. Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді з додаванням чорного перцю і лаврового листа.
  2. Для заправки цибулю подрібніть і підсмажте на маслі до легкого золотистого кольору. До цибулі додайте вершки, подрібнені часник і кріп. Тушкуйте 7 – 10 хвилин.
  3. Заправте картоплю засмажкою. Добре перемішайте і додаємо ще кропу.