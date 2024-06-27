Запеченный молодой картофель с кабачками и беконом: рецепт простого ужина, который вас поразит

27 июня 2024, 13:59
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Источник:

Shuba

Молодой картофель вкусный не только вареный, но и печеный. Попробуйте приготовить его с кабачками и беконом.

Такое блюдо идеально подойдет к семейному ужину. Оно точно понравится вашим близким.

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Молодой картофель с кабачками и беконом – пошаговый рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов молодого картофеля;
– 2 кабачка;
– 200 граммов бекона;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin;
– соль, универсальная смесь специй, укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Овощи и зелень хорошо помойте и обсушите.
  2. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 5 – 6 миллиметров. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут, после чего слейте жидкость.
  3. Картофель хорошо помойте, но не чистьте. Нарежьте кружочками, как и кабачки.
  4. Бекон нарежьте небольшими тонкими пластинами или кубиками по 5 – 7 миллиметров.
  5. Форму для запекания смажьте маслом и выложите первый слой кабачков. Далее нарежьте тонкими пластинками очищенный чеснок и выложите его сверху.
  6. После этого выложите бекон, а на него – картофель. Посолите, добавьте специи и накройте фольгой.
  7. Запекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке 20 минут с фольгой и 20 минут без фольги.

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Автор: Ольга Котів