Запеченный молодой картофель с кабачками и беконом: рецепт простого ужина, который вас поразит
27 июня 2024, 13:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Молодой картофель вкусный не только вареный, но и печеный. Попробуйте приготовить его с кабачками и беконом.
Такое блюдо идеально подойдет к семейному ужину. Оно точно понравится вашим близким.
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Молодой картофель с кабачками и беконом – пошаговый рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 500 граммов молодого картофеля;
– 2 кабачка;
– 200 граммов бекона;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin;
– соль, универсальная смесь специй, укроп по вкусу.
Приготовление:
- Овощи и зелень хорошо помойте и обсушите.
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной 5 – 6 миллиметров. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут, после чего слейте жидкость.
- Картофель хорошо помойте, но не чистьте. Нарежьте кружочками, как и кабачки.
- Бекон нарежьте небольшими тонкими пластинами или кубиками по 5 – 7 миллиметров.
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите первый слой кабачков. Далее нарежьте тонкими пластинками очищенный чеснок и выложите его сверху.
- После этого выложите бекон, а на него – картофель. Посолите, добавьте специи и накройте фольгой.
- Запекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке 20 минут с фольгой и 20 минут без фольги.