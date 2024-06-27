Такое блюдо идеально подойдет к семейному ужину. Оно точно понравится вашим близким.
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Молодой картофель с кабачками и беконом – пошаговый рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Овощи и зелень хорошо помойте и обсушите.
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной 5 – 6 миллиметров. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут, после чего слейте жидкость.
- Картофель хорошо помойте, но не чистите. Нарежьте кружочками, как и кабачки.
- Бекон нарежьте небольшими тонкими пластинами или кубиками по 5 – 7 миллиметров.
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите первый слой кабачков. Далее нарежьте тонкими пластинками очищенный чеснок и выложите его сверху.
- После этого выложите бекон, а на него – картофель. Посолите, добавьте специи и накройте фольгой.
- Запекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке 20 минут с фольгой и 20 минут без фольги.