Така страва ідеально підійде до родинної вечері. Вона точно сподобається вашим близьким.

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Молода картопля з кабачками та беконом – покроковий рецепт

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів молодої картоплі;

– 2 кабачки;

– 200 грамів бекону;

– 4 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;

– сіль, універсальна суміш спецій, кріп до смаку.

Приготування:

Овочі та зелень добре помийте та обсушіть. Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 5 – 6 міліметрів. Посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин, після чого злийте рідину. Картоплю добре помийте, але не чистьте. Наріжте кружальцями, як і кабачки. Бекон наріжте невеликими тонкими пластинами або кубиками по 5 – 7 міліметрів. Форму для запікання змастіть олією та викладіть перший шар кабачків. Далі наріжте тонкими пластинками очищений часник і викладіть його зверху. Після цього викладіть бекон, а на нього – картоплю. Посоліть, додайте спеції та накрийте фольгою. Запікайте у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин із фольгою та 20 хвилин без фольги.

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