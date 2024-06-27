Така страва ідеально підійде до родинної вечері. Вона точно сподобається вашим близьким.

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Молода картопля з кабачками та беконом – покроковий рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Овочі та зелень добре помийте та обсушіть.
  2. Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 5 – 6 міліметрів. Посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин, після чого злийте рідину.
  3. Картоплю добре помийте, але не чистьте. Наріжте кружальцями, як і кабачки.
  4. Бекон наріжте невеликими тонкими пластинами або кубиками по 5 – 7 міліметрів.
  5. Форму для запікання змастіть олією та викладіть перший шар кабачків. Далі наріжте тонкими пластинками очищений часник і викладіть його зверху.
  6. Після цього викладіть бекон, а на нього – картоплю. Посоліть, додайте спеції та накрийте фольгою.
  7. Запікайте у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин із фольгою та 20 хвилин без фольги.