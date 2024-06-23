Така страва може прикрасити навіть святковий стіл. Обов'язково скористайтеся цим рецептом.

Варто спробувати Молода картопля з м'ясом: приготуйте ідеальну страву для родинної вечері

Молода картопля з куркою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 курячі стегенця;

– 8 молодих картоплин;

– 1 голівка часнику;

– половина пучка зеленої цибулі;

– 50 мілілітрів олії;

– сіль, перець до смаку.

Соус:

– 300 мілілітрів води;

– 150 мілілітрів вершків 33%;

– 100 мілілітрів білого десертного вина;

– 5 грамів французької гірчиці.

Приготування:

Зелену цибулю наріжте, а очищений часник розплющіть ножем. Картоплю добре помийте, почистьте та поріжте навпіл. Покладіть її в каструлю, залийте водою, додайте сіль та поставте варитися на середній вогонь. Доведіть до кипіння, після чого злийте воду. У каструлі чи казанку, який можна потім поставити в духовку, розігрійте олію. Курячі стегна посоліть та викладіть шкіркою донизу. Підрум'яньте й переверніть. Коли стегенця стануть золотистими й з іншого боку, перекладіть їх на чисту тарілку. У каструлю чи казанок партіями викладіть картоплю зрізом донизу. Кожну підрум'яньте. У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти для соусу. Поверніть м'ясо в каструлю до картоплі. Додайте часник і соус. Посоліть до смаку. Доведіть до кипіння. Далі або допечіть 40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці, або тушкуйте, не прикриваючи кришкою, 30 – 40 хвилин на плиті на мінімальному вогні. Готову страву залиште на 10 хвилин, після чого посипте зеленою цибулею.

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