Молодой картофель с куриными бедрышками: простой рецепт для вкусного семейного ужина
23 июня 2024, 14:32Читати новину українською
Источник:Shuba
Молодой картофель прекрасно сочетается с курицей. Сливочный соус придаст блюду еще большей нежности.
Такое блюдо может украсить даже праздничный стол. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом.
Стоит попробовать Молодой картофель с мясом: приготовьте идеальное блюдо для семейного ужина
Молодой картофель с курицей
- Время: 45 минут
- Порций: 2
– 4 куриных окорочка;
– 8 молодых картофелин;
– 1 головка чеснока;
– половина пучка зеленого лука;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, перец по вкусу.
Соус:
– 300 миллилитров воды;
– 150 миллилитров сливок 33%;
– 100 миллилитров белого десертного вина;
– 5 граммов французской горчицы.
Приготовление:
- Зеленый лук нарежьте, а очищенный чеснок расплющите ножом.
- Картофель хорошо помойте, почистите и порежьте пополам. Положите его в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и поставьте вариться на средний огонь. Доведите до кипения, после чего слейте воду.
- В кастрюле или котелке, который можно потом поставить в духовку, разогрейте масло. Куриные бедра посолите и выложите шкуркой вниз. Подрумяньте и переверните. Когда окорочка станут золотистыми и с другой стороны, переложите их на чистую тарелку.
- В кастрюлю или котелок партиями выложите картошку срезом вниз. Каждую подрумяньте.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для соуса.
- Верните мясо в кастрюлю к картофелю. Добавьте чеснок и соус. Посолите по вкусу. Доведите до кипения.
- Далее либо допеките 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке, или тушите, не прикрывая крышкой, 30 – 40 минут на плите на минимальном огне. Готовое блюдо оставьте на 10 минут, после чего посыпьте зеленым луком.