М'яка картопля з ароматним кропом та вершковим маслом – чудовий гарнір до м'яса, риби або салату. До страви можете додавати часник, базилік та улюблені спеції.
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Молода картопля з кропом
- Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- Викладіть картоплю у каструлю з окропом, варіть протягом 20 хвилин. Зцідіть воду, додайте вершкове масло, перемішайте.
- Помийте кріп, подрібніть ножем, додайте до картоплі.
- Викладіть картоплю у тарілку, подавайте гарячою. Смачного!