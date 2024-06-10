Самое любимое летнее блюдо: приготовьте молодой картофель на сковороде

10 июня 2024, 18:59
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Источник:

Shuba

Молодой картофель чаще всего готовят с укропом и маслом. Однако советуем попробовать пожарить его на сковороде.

Молодой картофель заиграет по-новому. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Молодой картофель на сковороде

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 веточки укропа;
– 2 веточки петрушки;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Молодой картофель хорошо помойте, почистьте и разрежьте на 4 части. Отварите до мягкости примерно 5 – 10 минут.
  2. Оливковое масло разогрейте в большой сковороде на среднем огне.
  3. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте в течение 30 секунд.
  4. Всыпьте картофель, посолите, поперчите по своему вкусу и готовьте 8 – 10 минут, помешивая. Добавьте измельченную зелень и подавайте.
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Автор: Ольга Котів