Самое любимое летнее блюдо: приготовьте молодой картофель на сковороде
10 июня 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Молодой картофель чаще всего готовят с укропом и маслом. Однако советуем попробовать пожарить его на сковороде.
Молодой картофель заиграет по-новому. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Молодой картофель на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 веточки укропа;
– 2 веточки петрушки;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Молодой картофель хорошо помойте, почистьте и разрежьте на 4 части. Отварите до мягкости примерно 5 – 10 минут.
- Оливковое масло разогрейте в большой сковороде на среднем огне.
- Добавьте измельченный чеснок и перемешайте в течение 30 секунд.
- Всыпьте картофель, посолите, поперчите по своему вкусу и готовьте 8 – 10 минут, помешивая. Добавьте измельченную зелень и подавайте.