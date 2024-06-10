Молода картопля заграє по-новому. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

Варто спробувати Готуйте одразу подвійну порцію, бо зникне швидко: рецепт молодої картоплі зі сметаною і часником

Молода картопля на пательні

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Молоду картоплю добре помийте, почистьте та розріжте на 4 частини. Відваріть до м'якості приблизно 5 – 10 хвилин.
  2. Оливкову олію розігрійте у великій пательні на середньому вогні.
  3. Додайте подрібнений часник і перемішайте протягом 30 секунд.
  4. Всипте картоплю, посоліть, поперчіть до свого смаку та готуйте 8 – 10 хвилин, помішуючи. Додайте подрібнену зелень і подавайте.