Монастырская избушка: готовим торт, который будет просто таять во рту
23 февраля 2024, 10:15Читати новину українською
Источник:skorobagatko.anna
Если вы никогда не ели "Монастырскую избушку", обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Он может стать вашим любимым.
Сочетание сметанного крема и вишен – просто фантастическое. Кроме того, этот торт имеет необычный вид.
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Торт "Монастырская избушка"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны 15 – 25%;
– 1 чайная ложка соли;
– 25 граммов сахара;
– 1 чайная ложка экстракта ванили;
– 6 граммов разрыхлителя;
– 400 граммов муки.
Начинка:
– 600 граммов вишен без косточек;
– 150 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала.
Крем:
– 300 граммов сметаны 25%;
– 300 миллилитров сливок;
– 150 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку.
- Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с маслом и мукой. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут.
- Тем временем к вишням добавьте сахар. Поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, сок из них вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте к вишням. Варите на слабом огне до загустения. Далее охладите и накройте пленкой в контакт.
- Тесто разделите на 3 части. Каждую хорошо раскатайте и нарежьте полоски шириной 8 сантиметров, которые тоже раскатайте.
- Выложите на каждую начинку, залепите края и выкладывайте на противень швом вниз. Выпекайте при температуре 200 градусов 20 – 22 минуты.
- Все ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде домика и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации.