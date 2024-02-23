Поєднання сметанного крему та вишень – просто фантастичне. окрім того, цей тор має незвичний вигляд.
Варто спробувати Готуємо ідеальні шоколадні мафіни з вишнями: простий рецепт із секретом
Торт "Монастирська хатинка"
- Час:
- Порцій: 10
Приготування:
- З'єднайте сухі інгредієнти, окрім цукру. Масло натріть прямо в борошно.
- Додайте до сметани цукор, перемішайте та з'єднайте разом з маслом і борошном. Швидко вимішайте тісто і відправте його в холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом до вишень додайте цукор. Поставте на середній вогонь. Коли вишні розтануть, сік з них вилийте на крохмаль, перемішайте і додайте до вишень. Варіть на слабкому вогні до загущення. Далі охолодіть та накрийте плівкою в контакт.
- Тісто розділіть на 3 частини. Кожну гарно розкачайте і наріжте смужки шириною 8 сантиметрів, які теж розкачайте.
- Викладіть на кожну начинку, заліпіть краї та викладайте на деко швом до низу. Випікайте при температурі 200 градусів 20-22 хвилини.
- Усі інгредієнти для крему збийте до піків. Зберіть торт у вигляді хатинки та поставте на ніч у холодильник для стабілізації.