В этом рецепте используется вишня. Однако вы можете брать фрукты или ягоды, которые у вас есть.

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Слойки со слоеного теста с вишней и шоколадом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов вишен;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 225 граммов слоеного теста;

– 1 яйцо;

– молочный шоколад по желанию.

Приготовление:

Вишню смешайте с сахаром и крахмалом и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, до испарения жидкости. Готовое слоеное тесто порежьте на большие квадраты. Сделайте на каждом надрезы от противоположных углов, отступив по сантиметру от края. Сложите тесто лодочками. На каждую выложите начинку и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Готовые слойки полейте по желанию растопленным шоколадом.

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