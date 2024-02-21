В этом рецепте используется вишня. Однако вы можете брать фрукты или ягоды, которые у вас есть.
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Слойки со слоеного теста с вишней и шоколадом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вишню смешайте с сахаром и крахмалом и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, до испарения жидкости.
- Готовое слоеное тесто порежьте на большие квадраты. Сделайте на каждом надрезы от противоположных углов, отступив по сантиметру от края. Сложите тесто лодочками.
- На каждую выложите начинку и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
- Готовые слойки полейте по желанию растопленным шоколадом.