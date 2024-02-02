Как по-корейски, но лучше: готовим морковь по-грузински
2 февраля 2024, 20:20Читати новину українською
Источник:Shuba
Морковь по-грузински может стать вашим новым кулинарным фаворитом. Она похожа на привычную морковь по-корейски, но с интересным ингредиентом.
Чтобы сделать морковь незабываемой, добавьте к ней грецкие орехи. Они являются отражением грузинской кухни и присутствуют почти во всех блюдах.
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Рецепт моркови по-грузински
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм моркови;
– 100 граммов грецких орехов;
– 1 чайная ложка соли;
– 100 миллилитров масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка приправы "Хмели-сунели";
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– 4 зубчика чеснока;
– 60 миллилитров яблочного уксуса.
Приготовление:
- Морковь помойте и замочите в холодной воде на 1 час. Далее очистите ее от кожуры и натрите на терке для корейской моркови.
- Посыпьте морковь солью и помните руками, чтобы она пустила сок.
- Грецкие орехи положите в блендер и измельчите. Добавьте их к моркови и перемешайте.
- В сковороду налейте масло без запаха, нагрейте и насыпьте сахар, все специи и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте и залейте морковь горячей заправкой.
- В конце добавьте яблочный уксус и хорошо перемешайте. Маринуйте морковь несколько часов в холодильнике.