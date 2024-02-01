Этот салат готовится очень быстро. Кроме этого, нужны только простые ингредиенты.
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Рецепт салата с тунцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Предварительно сварите яйца вкрутую. Для этого их надо проварить в кипящей воде 10 минут. Готовые яйца остудите и почистьте.
- Пекинскую капусту тонко нарежьте, а сыр натрите на крупную терку. В свою очередь, яйца нарежьте ломтиками, а консервированный тунец измельчите вилкой.
- Подготовленные ингредиенты выложите в миску. Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
- Переложите салат в салатник и сразу же подавайте к столу.