Щоб зробити моркву незабутньою, додайте до неї волоські горіхи. Вони є відображенням грузинської кухні та присутні майже у всіх стравах.

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Рецепт моркви по-грузинськи

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Моркву помийте та замочіть у холодній воді на 1 годину. Далі почистьте її від шкірки та натріть на терці для корейської моркви.
  2. Посипте моркву сіллю та помніть руками, щоб вона пустила сік.
  3. Волоські горіхи покладіть у блендер і подрібніть. Додайте їх до моркви та перемішайте.
  4. У пательню налийте олію без запаху, нагрійте й насипте цукор, всі спеції та пропущений через прес часник. Добре перемішайте й залийте моркву гарячою заправкою.
  5. Наприкінці додайте яблучний оцет і добре перемішайте. Маринуйте моркву декілька годин в холодильнику.