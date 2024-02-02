Щоб зробити моркву незабутньою, додайте до неї волоські горіхи. Вони є відображенням грузинської кухні та присутні майже у всіх стравах.

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Рецепт моркви по-грузинськи

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм моркви;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 1 чайна ложка солі;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка приправи "Хмелі-сунелі";

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 4 зубчики часнику;

– 60 мілілітрів яблучного оцту.

Приготування:

Моркву помийте та замочіть у холодній воді на 1 годину. Далі почистьте її від шкірки та натріть на терці для корейської моркви. Посипте моркву сіллю та помніть руками, щоб вона пустила сік. Волоські горіхи покладіть у блендер і подрібніть. Додайте їх до моркви та перемішайте. У пательню налийте олію без запаху, нагрійте й насипте цукор, всі спеції та пропущений через прес часник. Добре перемішайте й залийте моркву гарячою заправкою. Наприкінці додайте яблучний оцет і добре перемішайте. Маринуйте моркву декілька годин в холодильнику.

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