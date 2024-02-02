Щоб зробити моркву незабутньою, додайте до неї волоські горіхи. Вони є відображенням грузинської кухні та присутні майже у всіх стравах.
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Рецепт моркви по-грузинськи
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Моркву помийте та замочіть у холодній воді на 1 годину. Далі почистьте її від шкірки та натріть на терці для корейської моркви.
- Посипте моркву сіллю та помніть руками, щоб вона пустила сік.
- Волоські горіхи покладіть у блендер і подрібніть. Додайте їх до моркви та перемішайте.
- У пательню налийте олію без запаху, нагрійте й насипте цукор, всі спеції та пропущений через прес часник. Добре перемішайте й залийте моркву гарячою заправкою.
- Наприкінці додайте яблучний оцет і добре перемішайте. Маринуйте моркву декілька годин в холодильнику.