Морква – низькокалорійний овоч. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно обирати, користь та застосування в кулінарії.

Морква складається на 89% з води та містить клітковину, багато вітамінів та мінералів. У овочі містяться вітаміни А, В3, С, Е, РР, К та мінерали – калій, кальцій, йод, фосфор, магній, а найбільше – бета-каротину, який надає помаранчевий колір.

Читайте також Рецепт морквяної халви від кондитерки Лізи Глінської

– користь

Вживання моркви сприяє здоров'ю очей, серцево-судинної, нервової систем, шкіри, волосся, зміцнює кістки, очищує судини та є прекрасним антиоксидантом.

Морква/ Фото Unsplash

– калорії

Калорійність моркви – 35 ккал. Низькокалорійний овоч часто включають у меню дієт.

– протипоказання

Вживати у помірних кількостях. Не можна особам з алергією на продукт, при запаленні тонкої кишки, дванадцятипалої кишки, при виразках, гастриті, каменях у нирках та підвищеній кислотності. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

– застосування в кулінарії

При купівлі в магазинах звертайте увагу зовнішній вигляд. Морква має бути твердою з рівномірним яскравим помаранчевим кольором – тим більше вітаміну А. Деформації та нарости свідчать про вміст нітратів.

Пиріг з морквою/ Фото Unsplash

Моркву додають у соки, салати, супи, другі страви, овочеві рагу, плов, випічку, пироги, готують млинці та солодощі.