Марко Черветти поделился с поклонниками в инстаграм семейным рецептом бразильского морковного пирога, который понравится детям и взрослым. Обязательно попробуйте.

Bolo de Cenoura – торт с морковью. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает, что такой десерт в детстве готовила ему мама. Сверху пирог украшают сливочным шоколадным кремом.

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Рецепт пирога

Ингредиенты для теста:

– 3 моркови;

– 4 яйца;

– 300 граммов муки;

– сахар;

– разрыхлитель;

– оливковое масло.

Помойте, очистите морковь, нарежьте ломтиками, выложите в блендер. Далее – добавьте яйца, сахар, измельчите до однородной консистенции. Выложите в миску, добавьте муку, перемешайте венчиком, добавьте разрыхлитель. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 30-40 минут до готовности.

Как приготовить ганаш

Ингредиенты:

– 150 миллилитров сливок 30-33%;

– 150 граммов шоколада.

В кастрюле разогрейте сливки, когда начнут закипать, добавьте шоколад, перемешайте. Достаньте пирог, разрежьте на кусочки, выложите на тарелку, смажьте кремом. Приятного аппетита!

Bolo de Cenoura! Величественный морковный пирог из Бразилии. Готовится быстро, съедается еще быстрее, – отметил в заметке Марко Черветти

Морковный пирог с шоколадным кремом – рецепт Марко Черветти в видео: