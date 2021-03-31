Морковный пирог с шоколадным кремом: рецепт от Марко Черветти
Марко Черветти поделился с поклонниками в инстаграм семейным рецептом бразильского морковного пирога, который понравится детям и взрослым. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Марко Черветти
Bolo de Cenoura – торт с морковью. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает, что такой десерт в детстве готовила ему мама. Сверху пирог украшают сливочным шоколадным кремом.
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Рецепт пирога
- Помойте, очистите морковь, нарежьте ломтиками, выложите в блендер. Далее – добавьте яйца, сахар, измельчите до однородной консистенции.
- Выложите в миску, добавьте муку, перемешайте венчиком, добавьте разрыхлитель.
- Форму смажьте маслом, вылейте тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 30-40 минут до готовности.
Как приготовить ганаш
- В кастрюле разогрейте сливки, когда начнут закипать, добавьте шоколад, перемешайте.
- Достаньте пирог, разрежьте на кусочки, выложите на тарелку, смажьте кремом. Приятного аппетита!
Bolo de Cenoura! Величественный морковный пирог из Бразилии. Готовится быстро, съедается еще быстрее, – отметил в заметке Марко Черветти
Морковный пирог с шоколадным кремом – рецепт Марко Черветти в видео:
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