Морквяний пиріг з шоколадним кремом: рецепт від Марко Черветті
Марко Черветті поділився з шанувальниками в інстаграм сімейним рецептом бразильського морквяного пирога, який сподобається дітям і дорослим. Обов'язково спробуйте.
Джерело:YouTube Марко Черветті
Bolo de Cenoura – торт з морквою. Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає, що такий десерт у дитинстві готувала йому мама. Зверху пиріг декорують вершковим шоколадним кремом.
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Рецепт пирога
- Помийте, почистіть моркву, наріжте скибочками, викладіть у блендер. Далі – додайте яйця, цукор, подрібніть до однорідної консистенції.
- Викладіть у миску, додайте борошно, перемішайте вінчиком, додайте розпушувач.
- Форму змастіть олією, вилийте тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30-40 хвилин до готовності.
Як приготувати ганаш
- У каструлі розігрійте вершки, коли почне закипати, додайте шоколад, перемішайте.
- Дістаньте пиріг, розріжте на шматочки, викладіть на тарілку, змастіть кремом. Смачного!
Bolo de Cenoura! Величний морквяний пиріг з Бразилії. Готується швидко, з’їдається ще швидше, – зазначив у дописі Марко Черветті
Морквяний пиріг з шоколадним кремом – рецепт Марко Черветті у відео:
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