Марко Черветті поділився з шанувальниками в інстаграм сімейним рецептом бразильського морквяного пирога, який сподобається дітям і дорослим. Обов'язково спробуйте.

Bolo de Cenoura – торт з морквою. Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає, що такий десерт у дитинстві готувала йому мама. Зверху пиріг декорують вершковим шоколадним кремом.

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Рецепт пирога

Інгредієнти для тіста:

– 3 моркви;

– 4 яйця;

– 300 грамів борошна;

– цукор;

– розпушувач;

– оливкова олія.

Помийте, почистіть моркву, наріжте скибочками, викладіть у блендер. Далі – додайте яйця, цукор, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у миску, додайте борошно, перемішайте вінчиком, додайте розпушувач. Форму змастіть олією, вилийте тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30-40 хвилин до готовності.

Як приготувати ганаш

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів вершків 30-33%;

– 150 грамів шоколаду.

У каструлі розігрійте вершки, коли почне закипати, додайте шоколад, перемішайте. Дістаньте пиріг, розріжте на шматочки, викладіть на тарілку, змастіть кремом. Смачного!

Bolo de Cenoura! Величний морквяний пиріг з Бразилії. Готується швидко, з’їдається ще швидше, – зазначив у дописі Марко Черветті

Морквяний пиріг з шоколадним кремом – рецепт Марко Черветті у відео: