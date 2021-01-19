Морквяний суп з сиром тофу за рецептом переможця "Мастер Шеф. Професіонали" Євгена Грибеника
Свята закінчилися, настав час для дієтичних та корисних супчиків. Один з таких пропонує приготувати шеф-кухар Євген Грибеник – низькокалорійний та пісний суп з морквою, імбиром та сиром Тофу.
Переможець "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону, головний шеф-кухар ресторану "Фабіос" Євген Грибеник залюбки навчить вас готувати різноманітні страви, адже кулінарія – це його життя. Smachno News пропонує вам приготувати смачний морквяний суп за рецептом шеф-кухаря.
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Цей суп сміло можна назвати низькокалорійним та дієтичним, а пікантності у ньому додасть імбир. Євген Грибеник наголосив на ще декількох секретах у приготуванні пісного супу з моркви: шеф-кухар наголошує про те, що краще нарізати моркву не сильно грубими шматочками, а в процесі приготуванні трішки її недоварити. Саме так суп збереже свій яскравий колір та максимум вітамінів у інгредієнтах.
Як приготувати суп з моркви
- Ретельно обсмажуємо на оливковій олії нарізану кубиками цибулю до золотої скоринки у каструлі, в якій ми будемо надалі готувати суп. Додаємо розчавлений зубчик часнику та перемішуємо.
- Наріжте кільцями моркву та додайте до засмажки. Залийте овочі водою та продовжуйте варити на слабкому вогні.
- Замаринуйте сир Тофу в соєвому соусі та соці з-під імбиру.
- Додайте до супу щіпку імбиру, влийте трохи соку з нього та подрібніть всі інгредієнти блендером прямо в каструлі.
- Через 10 хвилин маринування сиру Тофу запаніруйте його в суміші кунжуту та тмину й обсмажте на сковорідці з вершковим маслом та олією до золотистої скоринки.
- Розлийте суп по тарілках, в кожну з них викладіть по кілька шматочків обсмаженого сиру та додайте гілочку кропу – смачного!
Відеорецепт приготування супу з моркви, імбиру та сиру Тофу від Євгена Грибеника:
Джерело: SmachnoNews
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