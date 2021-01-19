Свята закінчилися, настав час для дієтичних та корисних супчиків. Один з таких пропонує приготувати шеф-кухар Євген Грибеник – низькокалорійний та пісний суп з морквою, імбиром та сиром Тофу.

Переможець "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону, головний шеф-кухар ресторану "Фабіос" Євген Грибеник залюбки навчить вас готувати різноманітні страви, адже кулінарія – це його життя. Smachno News пропонує вам приготувати смачний морквяний суп за рецептом шеф-кухаря.

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Цей суп сміло можна назвати низькокалорійним та дієтичним, а пікантності у ньому додасть імбир. Євген Грибеник наголосив на ще декількох секретах у приготуванні пісного супу з моркви: шеф-кухар наголошує про те, що краще нарізати моркву не сильно грубими шматочками, а в процесі приготуванні трішки її недоварити. Саме так суп збереже свій яскравий колір та максимум вітамінів у інгредієнтах.

Як приготувати суп з моркви

Інгредієнти:

– 2-3 середні морквини;

– 1 цибулина;

– 2-3 зубчики часнику;

– зелень кропу;

– оливкова олія;

– сир Тофу;

– маринований імбир.

Ретельно обсмажуємо на оливковій олії нарізану кубиками цибулю до золотої скоринки у каструлі, в якій ми будемо надалі готувати суп. Додаємо розчавлений зубчик часнику та перемішуємо. Наріжте кільцями моркву та додайте до засмажки. Залийте овочі водою та продовжуйте варити на слабкому вогні. Замаринуйте сир Тофу в соєвому соусі та соці з-під імбиру. Додайте до супу щіпку імбиру, влийте трохи соку з нього та подрібніть всі інгредієнти блендером прямо в каструлі. Через 10 хвилин маринування сиру Тофу запаніруйте його в суміші кунжуту та тмину й обсмажте на сковорідці з вершковим маслом та олією до золотистої скоринки. Розлийте суп по тарілках, в кожну з них викладіть по кілька шматочків обсмаженого сиру та додайте гілочку кропу – смачного!

Відеорецепт приготування супу з моркви, імбиру та сиру Тофу від Євгена Грибеника: