Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Такое сезонное лакомство с удовольствием будут есть и дети, и взрослые.

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Мороженое из арбуза

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить мороженое из арбуза: видео

Приготовление:

  1. Выньте мякоть арбуза. Уберите косточки и заморозьте.
  2. В чашу блендера поместите кусочки замороженного арбуза, ягоды и мед.
  3. Взбейте до однородности и подавайте.