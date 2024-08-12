Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Такое сезонное лакомство с удовольствием будут есть и дети, и взрослые.
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Мороженое из арбуза
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить мороженое из арбуза: видео
Приготовление:
- Выньте мякоть арбуза. Уберите косточки и заморозьте.
- В чашу блендера поместите кусочки замороженного арбуза, ягоды и мед.
- Взбейте до однородности и подавайте.