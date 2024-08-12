Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм елементарним рецептом. Такий сезонний смаколик із задоволенням їстимуть і діти, і дорослі.

Варто спробувати Легендарний сливовий пиріг з газети The New York Times: елементарний рецепт

Морозиво з кавуна

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати морозиво з кавуна: відео

Приготування:

  1. Вийміть м'якоть кавуна. Приберіть кісточки та заморозьте.
  2. У чашу блендера помістіть шматочки замороженого кавуна, ягоди та мед.
  3. Збийте до однорідності та подавайте.