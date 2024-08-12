Это должен попробовать каждый: рецепт фантастического мороженого из арбуза

12 августа 2024, 17:59
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Автор: Ольга Котив

Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Из арбуза можно приготовить роскошное мороженое. Оно будет на вкус даже лучше, чем магазинное.

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Такое сезонное лакомство с удовольствием будут есть и дети, и взрослые.

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Мороженое из арбуза

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– половина арбуза;
– стакан клубники;
– стакан малины;
– 2 столовые ложки меда.

Смотрите, как приготовить мороженое из арбуза: видео

Приготовление:

  1. Выньте мякоть арбуза. Уберите косточки и заморозьте.
  2. В чашу блендера поместите кусочки замороженного арбуза, ягоды и мед.
  3. Взбейте до однородности и подавайте.
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