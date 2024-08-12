Это должен попробовать каждый: рецепт фантастического мороженого из арбуза
12 августа 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Из арбуза можно приготовить роскошное мороженое. Оно будет на вкус даже лучше, чем магазинное.
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Такое сезонное лакомство с удовольствием будут есть и дети, и взрослые.
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Мороженое из арбуза
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– половина арбуза;
– стакан клубники;
– стакан малины;
– 2 столовые ложки меда.
Смотрите, как приготовить мороженое из арбуза: видео
Приготовление:
- Выньте мякоть арбуза. Уберите косточки и заморозьте.
- В чашу блендера поместите кусочки замороженного арбуза, ягоды и мед.
- Взбейте до однородности и подавайте.