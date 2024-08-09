В 10 раз вкуснее, чем магазинное: готовим роскошное мороженое-сэндвич из 3 ингредиентов

9 августа 2024, 23:59
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Yuliia.senych

Сделать мороженое дома чрезвычайно просто. Вам надо всего 3 ингредиента.

Есть такое мороженое очень удобно. Ведь оно все покрыто печеньем.

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Домашнее мороженое

  • Время: 45 минут + 5 часов
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов охлажденных сливок 33%;
– 200 граммов сгущенного молока;
– печенье "Мария" или другое.

Смотрите, как приготовить домашнее мороженое: видео

Приготовление:

  1. Охлажденные сливки взбивайте примерно 10 минут миксером до загустения. Влейте сгущенное молоко и взбивайте еще 1 – 2 минуты.
  2. Оставьте массу в морозилке на 20 – 30 минут.
  3. В форму выложите печенье и вылейте мороженое. Сверху снова выложите печенье.
  4. Отправьте в морозилку до загустения примерно на 4 – 5 часов.
  5. Нарежьте на квадратики и оставьте подтаять на 10 – 15 минут.

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