Їсти таке морозиво дуже зручно. Адже воно все покрите печивом.
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Домашнє морозиво
- Час: 45 хвилин + 5 годин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати домашнє морозиво: відео
Приготування:
- Охолоджені вершки збивайте приблизно 10 хвилин міксером до загустіння. Влийте згущене молоко і збивайте ще 1 – 2 хвилини.
- Залиште масу в морозилці на 20 – 30 хвилин.
- У форму викладіть печиво і вилийте морозиво. Зверху знову викладіть печиво.
- Відправте в морозилку до загустіння приблизно на 4 – 5 годин.
- Наріжте на квадратики та залиште підтанути на 10 – 15 хвилин.