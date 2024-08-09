Їсти таке морозиво дуже зручно. Адже воно все покрите печивом.

Варто спробувати Пиріг "Трухлявий пень": готуємо ідеальний десерт з найпростіших інгредієнтів

Домашнє морозиво

  • Час: 45 хвилин + 5 годин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати домашнє морозиво: відео

Приготування:

  1. Охолоджені вершки збивайте приблизно 10 хвилин міксером до загустіння. Влийте згущене молоко і збивайте ще 1 – 2 хвилини.
  2. Залиште масу в морозилці на 20 – 30 хвилин.
  3. У форму викладіть печиво і вилийте морозиво. Зверху знову викладіть печиво.
  4. Відправте в морозилку до загустіння приблизно на 4 – 5 годин.
  5. Наріжте на квадратики та залиште підтанути на 10 – 15 хвилин.