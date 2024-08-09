Їсти таке морозиво дуже зручно. Адже воно все покрите печивом.

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Домашнє морозиво

Час : 45 хвилин + 5 годин

: 45 хвилин + 5 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів охолоджених вершків 33%;

– 200 грамів згущеного молока;

– печиво "Марія" чи інше.

Дивіться, як приготувати домашнє морозиво: відео

Приготування:

Охолоджені вершки збивайте приблизно 10 хвилин міксером до загустіння. Влийте згущене молоко і збивайте ще 1 – 2 хвилини. Залиште масу в морозилці на 20 – 30 хвилин. У форму викладіть печиво і вилийте морозиво. Зверху знову викладіть печиво. Відправте в морозилку до загустіння приблизно на 4 – 5 годин. Наріжте на квадратики та залиште підтанути на 10 – 15 хвилин.

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