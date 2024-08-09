Есть такое мороженое очень удобно. Ведь оно все покрыто печеньем.
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Домашнее мороженое
- Время: 45 минут + 5 часов
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить домашнее мороженое: видео
Приготовление:
- Охлажденные сливки взбивайте примерно 10 минут миксером до загустения. Влейте сгущенное молоко и взбивайте еще 1 – 2 минуты.
- Оставьте массу в морозилке на 20 – 30 минут.
- В форму выложите печенье и вылейте мороженое. Сверху снова выложите печенье.
- Отправьте в морозилку до загустения примерно на 4 – 5 часов.
- Нарежьте на квадратики и оставьте подтаять на 10 – 15 минут.