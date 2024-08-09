Есть такое мороженое очень удобно. Ведь оно все покрыто печеньем.

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Домашнее мороженое

  • Время: 45 минут + 5 часов
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить домашнее мороженое: видео

Приготовление:

  1. Охлажденные сливки взбивайте примерно 10 минут миксером до загустения. Влейте сгущенное молоко и взбивайте еще 1 – 2 минуты.
  2. Оставьте массу в морозилке на 20 – 30 минут.
  3. В форму выложите печенье и вылейте мороженое. Сверху снова выложите печенье.
  4. Отправьте в морозилку до загустения примерно на 4 – 5 часов.
  5. Нарежьте на квадратики и оставьте подтаять на 10 – 15 минут.