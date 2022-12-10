Обычно для того чтобы сварить картофель, нужно немало времени, а это не очень удобно, когда в какой-то момент может исчезнуть свет. Что же делать, отказываться от одного из любимых гарниров?

Читайте на тему Вместе со вкусом должна быть польза: с чем нельзя сочетать картофель

К счастью, существуют лайфхаки, позволяющие сократить время приготовления вареного картофеля. Порезать его на меньшие куски – достаточно полезный, но есть и другие уловки.

Как уменьшить время варки картофеля

Опытные хозяйки знают, что варить картошку можно быстрее, если накрыть каструлю крышкой и нарезать овощ на маленькие куски. Это существенно сокращает время приготовления, но картофель можно заставить прийти к готовности еще быстрее.

Готовим вкусный гарнир быстро / Фото Cookery

Достаточно очевидным советом является то, чтобы заливать картофель кипятком, а не холодной водой и ждать, когда вода закипит уже на огне. Таким образом, картофель начнет готовиться сразу и сэкономит драгоценные минуты.

Также можно добавить в кастрюлю столовую ложку жира, маргарина или сливочного масла. Часто мы добавляем масло к уже готовому пюре, но почему бы не придать ему сливочный вкус еще на этапе приготовления, тем более, что это ускорит процесс?

Кстати, сделать пюре из тыквы тоже очень легко.