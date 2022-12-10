Зазвичай для того, щоб зварити картоплю, потрібно немало часу, а це не дуже зручно, коли в якийсь момент може зникнути світло. Що ж робити, відмовлятися від одного з улюблених гарнірів?

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На щастя, існують лайфхаки, які дозволяють скоротити час приготування вареної картоплі. Порізати її на менші шматки – доволі корисний, але є й інші хитрощі.

Як зменшити час варіння картоплі

Досвідчені господині знають, що варити картоплю можна швидше, якщо накрити каструлю кришкою та нарізати овоч маленькі шматки. Це суттєво скорочує час приготування, але картоплю можна змусити дійти до готовності ще швидше.

Готуємо смачний гарнір швидко / Фото Cookery

Доволі очевидною порадою є те, щоб заливати картоплю окропом, а не холодною водою й чекати, коли вода закипить уже на вогні. Таким чином картопля почне готуватися одразу й зекономить дорогоцінні хвилини.

Також можна додати в каструлю столову ложку жиру, маргарину або вершкового масла. Часто ми додаємо масло до вже готового пюре, але чому б не додати йому вершкового смаку ще на етапі приготування, тим паче, що це прискорить процес?

До речі, зробити пюре з гарбуза також дуже легко.