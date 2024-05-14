Можно немного схитрить: как приготовить вкусный шашлык, не тратя много времени на маринование

14 мая 2024, 10:48
Читати новину українською

Источник:

beszamel

Секрет удачного шашлыка – в хорошем маринаде. Однако когда времени мало или посиделки спонтанные, то можно немножечко схитрить.

Обычно секрет удачного шашлыка заключается в длительном мариновании. Однако иногда случается, что много времени на это нет. Для таких случаев существует один простой секрет – добавить на шампуры овощи.

Интересно Проще не бывает: готовим ароматный стейк из капусты в духовке

Рецепт шашлыка с овощами

Время: 45 минут + 30 минут на маринование

Порций: 4

Ингредиенты: 

– 40 кусочков свинины;
– 1 молодой кабачок;
– 1 красный перец;
– 2 луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– специи для шашлыка;
– щепотка молотого черного перца;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Уксус смешиваем с оливковым маслом. Добавляем чеснок и приправу. Хорошо перемешиваем.
  2. Покрываем мясо маринадом и оставляем на 30 минут.
  3. Кабачок нарезаем толстыми ломтиками.
  4. Перец моем, режем пополам, удаляем семена и нарезаем кусочками.
  5. На шампуры нанизываем мясо и овощи.
  6. Благодаря приготовлению вместе с овощами мясо впитает их вкус и запах, что компенсирует отсутствие длительного маринования.

Приятного аппетита!

Пригодится: маринад для стейка, который считают идеальным.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська