Можно немного схитрить: как приготовить вкусный шашлык, не тратя много времени на маринование
14 мая 2024, 10:48Читати новину українською
Источник:beszamel
Секрет удачного шашлыка – в хорошем маринаде. Однако когда времени мало или посиделки спонтанные, то можно немножечко схитрить.
Обычно секрет удачного шашлыка заключается в длительном мариновании. Однако иногда случается, что много времени на это нет. Для таких случаев существует один простой секрет – добавить на шампуры овощи.
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Рецепт шашлыка с овощами
Время: 45 минут + 30 минут на маринование
Порций: 4
Ингредиенты:
– 40 кусочков свинины;
– 1 молодой кабачок;
– 1 красный перец;
– 2 луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– специи для шашлыка;
– щепотка молотого черного перца;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Уксус смешиваем с оливковым маслом. Добавляем чеснок и приправу. Хорошо перемешиваем.
- Покрываем мясо маринадом и оставляем на 30 минут.
- Кабачок нарезаем толстыми ломтиками.
- Перец моем, режем пополам, удаляем семена и нарезаем кусочками.
- На шампуры нанизываем мясо и овощи.
- Благодаря приготовлению вместе с овощами мясо впитает их вкус и запах, что компенсирует отсутствие длительного маринования.
Приятного аппетита!Пригодится: маринад для стейка, который считают идеальным.