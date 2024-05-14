Зазвичай секрет вдалого шашлику полягає у тривалому маринуванні. Однак інколи трапляється, що багато часу на це немає. Для таких випадків існує один простий секрет – додати на шампури овочі.
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Рецепт шашлику з овочами
Час: 45 хвилин + 30 хвилин на маринування
Порцій: 4
Приготування:
- Оцет змішуємо з оливковою олією. Додаємо часник та приправу. Добре перемішуємо.
- Вкриваємо м'ясо маринадом та залишаємо на 30 хвилин.
- Кабачок нарізаємо товстими скибочками.
- Перець миємо, ріжемо навпіл, видаляємо насіння та нарізаємо шматочками.
- На шампури нанизуємо м'ясо та овочі.
- Завдяки приготуванню разом з овочами м'ясо вбере їх смак та запах, що компенсує відсутність тривалого маринування.
Смачного!