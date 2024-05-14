Зазвичай секрет вдалого шашлику полягає у тривалому маринуванні. Однак інколи трапляється, що багато часу на це немає. Для таких випадків існує один простий секрет – додати на шампури овочі.

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Рецепт шашлику з овочами

Час: 45 хвилин + 30 хвилин на маринування

Порцій: 4

Інгредієнти: – 40 шматочків свинини;

– 1 молодий кабачок;

– 1 червоний перець;

– 2 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– спеції для шашлику;

– дрібка меленого чорного перцю;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

Оцет змішуємо з оливковою олією. Додаємо часник та приправу. Добре перемішуємо. Вкриваємо м'ясо маринадом та залишаємо на 30 хвилин. Кабачок нарізаємо товстими скибочками. Перець миємо, ріжемо навпіл, видаляємо насіння та нарізаємо шматочками. На шампури нанизуємо м'ясо та овочі. Завдяки приготуванню разом з овочами м'ясо вбере їх смак та запах, що компенсує відсутність тривалого маринування.

Смачного!

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