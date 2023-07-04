"Хлеб всему голова", – жизненная мудрость, которая целесообразна в любое время. О том, как правильно хранить хлеб, читайте в материале 24 Канала.

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Когда можно хранить хлеб в холодильнике?

Если летом температура дома превышает 22 градуса, а воздух на кухне влажный, холодильник может быть вариантом для хранения хлеба. В противном случае действует правило: холодильник лишает хлеб вкуса. Он быстро высыхает, становится тяжелым и черствым.

Вкусный хлеб / Фото unsplash

Сколько можно хранить хлеб в холодильнике?

Пшенично-ржаной хлеб может храниться чуть дольше – около 5 дней. Хлеб ржаной, на закваске, с добавлением отрубей – до 10 дней.

Как дольше сохранить хлеб свежим?

Лучшей средой для хлеба является сухое место и температура 18 – 22 градуса. Заделывание хлеба в пищевую или алюминиевую фольгу приводит к развитию плесени. Поэтому следует полностью отказаться от их использования и заменить тканью. Лучше всего подойдет деревянная или бамбуковая хлебница, то есть из натуральных материалов. Также хлеб на закваске можно хранить в холщовом или хлопковом мешочке. При необходимости хлеб можно заморозить.