"Хліб усьому голова", – життєва мудрість, яка є доцільною у будь-які часи. Про те, як правильно зберігати хліб, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коли можна зберігати хліб в холодильнику?

Якщо влітку температура в будинку перевищує 22 градуси, а повітря на кухні вологе, холодильник може бути варіантом для зберігання хліба. В іншому випадку діє правило: холодильник позбавляє хліб смаку. Він швидко висихає, стає важким і черствим.

Смачний хліб / Фото unsplash

Скільки можна зберігати хліб в холодильнику?

Пшенично-житній хліб може зберігатися трохи довше – близько 5 днів. Хліб житній, на заквасці, з додаванням висівок – до 10 днів.

Як довше зберегти хліб свіжим?

Найкращим середовищем для хліба є сухе місце і температура 18 – 22 градуси. Загортання хліба в харчову або алюмінієву фольгу призводить до розвитку цвілі. Тому слід повністю відмовитися від їх використання і замінити тканиною. Найкраще підійде дерев'яна або бамбукова хлібниця, тобто з натуральних матеріалів. Також хліб на заквасці можна зберігати в полотняному або бавовняному мішечку. При необхідності хліб можна заморозити.

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