Такой кулич будет готов уже через 10 минут. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Рецепт кулича в микроволновой печи

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для теста хорошо смешайте, перелейте в чашку и поставьте микроволновую печь на среднюю мощность на 3 минуты.
  2. Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы кулич подрумянился.
  3. Взбейте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на кулич с помощью кисточки. По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.