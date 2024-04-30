Такой кулич будет готов уже через 10 минут. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Рецепт кулича в микроволновой печи
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Все ингредиенты для теста хорошо смешайте, перелейте в чашку и поставьте микроволновую печь на среднюю мощность на 3 минуты.
- Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы кулич подрумянился.
- Взбейте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на кулич с помощью кисточки. По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.