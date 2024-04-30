Така паска буде готова вже за 10 хвилин. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Рецепт паски в мікрохвильовій печі
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Всі інгредієнти для тіста добре змішайте, перелийте в чашку та поставте мікрохвильову піч на середню потужність на 3 хвилини.
- Потім поставте на функцію гриль ще на 1 хвилину, щоб паска підрум'янилася.
- Збийте всі інгредієнти для глазурі протягом 5 хвилин і акуратно нанесіть на паску за допомогою пензлика. За бажанням прикрасьте посипкою або маршмеллоу.