Паска в чашке: лучший рецепт для самых занятых

30 апреля 2024, 11:59
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Источник:

telegraf

Если нет времени приготовить куличи по традиционному рецепту, сделайте праздничную выпечку в чашке. В этом вам поможет микроволновка.

Такой кулич будет готов уже через 10 минут. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Рецепт кулича в микроволновой печи

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки молока;
– 1 – 1,5 столовой ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– цукаты или изюм.
Для глазури:
– 1 белок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для теста хорошо смешайте, перелейте в чашку и поставьте микроволновую печь на среднюю мощность на 3 минуты.
  2. Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы кулич подрумянился.
  3. Взбейте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на кулич с помощью кисточки. По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.
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Автор: Ольга Котів