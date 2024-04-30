Паска в чашке: лучший рецепт для самых занятых
30 апреля 2024, 11:59Читати новину українською
Источник:telegraf
Если нет времени приготовить куличи по традиционному рецепту, сделайте праздничную выпечку в чашке. В этом вам поможет микроволновка.
Такой кулич будет готов уже через 10 минут. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Рецепт кулича в микроволновой печи
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки молока;
– 1 – 1,5 столовой ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– цукаты или изюм.
Для глазури:
– 1 белок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– щепотка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Все ингредиенты для теста хорошо смешайте, перелейте в чашку и поставьте микроволновую печь на среднюю мощность на 3 минуты.
- Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы кулич подрумянился.
- Взбейте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на кулич с помощью кисточки. По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.