Смажені яйця – одна з найпопулярніших опцій для сніданку. Особливо вони смакують, якщо приготування дає ідеальний результат – добре "схоплений" білок, але рідкий жовток.

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Виявляється, такий результат можна гарантовано отримати завдяки одному простому трюку. Все, що для цього потрібно – звичайна зубочистка.

Простий спосіб отримати ідеальну яєчню

Для приготування ідеальної яєчні нам потрібно буде лише 3 хвилини. Білок буде приготований ідеально, а про затвердіння жовтка мова навіть не йтиме. Домогтися такого ефекту можна дуже легко.

Нам потрібно 2 яйця, 3 столові ложки води та зубочистка. Розбиваємо кожне яйце в окрему миску та додаємо воду. Потім зубочисткою робимо кілька проколів у жовтку.

Приготувати ідеальне яйце можна без зусиль / Фото Pixabay

Після цього виставляємо мікрохвильову піч на 600 Вт і готуємо яйця по 90 секунд кожне. Ось і все – абсолютно без зусиль на столі опиняється ідеальне яйце. Трюк із зубочисткою можна використати і тоді, коли готуєте яйця на сковорідці, але мікрохвильова піч ще й звільняє руки, навіть якщо мова йде про кілька хвилин.