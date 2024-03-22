Зазвичай капусняк готують із квашеної, додаючи до неї м'ясо, картоплю, моркву, цибулю та спеції. Одним із ключових секретів цієї страви є тривалий час варіння. Проте коли немає часу для класичного варіанту, можна приготувати капусняк у мультиварці. Це дуже просто!

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Рецепт капусняку у мультиварці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Овочі промийте та очистіть.
  2. Куряче філе наріжте шматочками.
  3. Картоплю наріжте кубиками.
  4. Цибулю нашаткуйте, моркву натріть на грубій терці.
  5. Пшоно промийте під проточною водою.
  6. У чашу мультиварки налийте олію, увімкніть режим смаження.
  7. Додайте цибулю і моркву та обсмажуйте їх впродовж 10 хвилин.
  8. Потім додайте м’ясо, картоплю, пшоно, квашену капусту, томатну пасту та спеції.
  9. Залийте 2 літрами води, перемішайте, закрийте кришку, включіть режим “суп” і готуйте 50 хвилин.