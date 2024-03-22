Зазвичай капусняк готують із квашеної, додаючи до неї м'ясо, картоплю, моркву, цибулю та спеції. Одним із ключових секретів цієї страви є тривалий час варіння. Проте коли немає часу для класичного варіанту, можна приготувати капусняк у мультиварці. Це дуже просто!

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Рецепт капусняку у мультиварці

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 3 картоплини;

– 120 грамів пшона;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 лавровий лист;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– 20 мілілітрів олії.

Приготування:

Овочі промийте та очистіть. Куряче філе наріжте шматочками. Картоплю наріжте кубиками. Цибулю нашаткуйте, моркву натріть на грубій терці. Пшоно промийте під проточною водою. У чашу мультиварки налийте олію, увімкніть режим смаження. Додайте цибулю і моркву та обсмажуйте їх впродовж 10 хвилин. Потім додайте м’ясо, картоплю, пшоно, квашену капусту, томатну пасту та спеції. Залийте 2 літрами води, перемішайте, закрийте кришку, включіть режим “суп” і готуйте 50 хвилин.

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