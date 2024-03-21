Приготовленная таким образом рыба точно не будет сухой. Добавьте к ней ваши любимые приправы: лимон, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец. Вы можете экспериментировать с различными сочетаниями, чтобы получить новые вкусовые ощущения.

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Рецепт рыбы в духовке

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Филе промойте и обсушите (замороженное филе предварительно разморозьте). Посыпьте их с двух сторон солью, перцем и приправами для рыбы.
  2. Положите каждое филе на кусок алюминиевой фольги, разрезанный таким образом, чтобы можно было свободно завернуть рыбу.
  3. Положите на каждое филе несколько ломтиков лимона и несколько небольших кусочков масла.
  4. Филе завернуть в фольгу.
  5. Разогрейте духовку до 190ºC. Плотно заверните филе в алюминиевую фольгу, аккуратно подогнув ее края, чтобы содержимое не вылилось во время запекания.
  6. Затем выложите филе на противень и поставьте в разогретую духовку.
  7. Выпекайте примерно 30 – 35 минут при 190ºC.
  8. Подавайте с картофелем с укропом и любимым салатом, или же выберите другой гарнир.

Советы

Указанное время выпекания подходит для маленьких филе. Если вы выпекаете большое и достаточно толстое филе, лучше увеличить время выпекания примерно до 45 минут.