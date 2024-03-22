Вам ничего не придется делать: как приготовить капустняк в мультиварке
22 марта 2024, 18:35Читати новину українською
Источник:Шуба
Капустняк – это блюдо, которое занимает почетное место в украинской кухне на протяжении многих поколений. Это вкусный суп, основой которого является капуста.
Обычно капустняк готовят из квашеной, добавляя к ней мясо, картофель, морковь, лук и специи. Одним из ключевых секретов этого блюда является длительное время варки. Однако когда нет времени для классического варианта, можно приготовить капустняк в мультиварке. Это очень просто!
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Рецепт капустняка в мультиварке
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 куриное филе;
– 300 грамм квашеной капусты;
– 3 картофелины;
– 120 грамм пшена;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 лавровый лист;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 20 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Овощи промойте и очистите.
- Куриное филе нарежьте кусочками.
- Картофель нарежьте кубиками.
- Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке.
- Пшено промойте под проточной водой.
- В чашу мультиварки налейте масло, включите режим жарки.
- Добавьте лук и морковь и обжаривайте их в течение 10 минут.
- Затем добавьте мясо, картофель, пшено, квашеную капусту, томатную пасту и специи.
- Залейте 2 литрами воды, перемешайте, закройте крышку, включите режим "суп" и готовьте 50 минут.