В восторге будут и дети, и взрослые: как сделать ароматный домашний "Живчик"

24 июля 2024, 06:16
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Источник:

myhomeinspiration

"Живчик" имеет большую популярность среди украинских потребителей. Вы удивитесь, но его можно легко сделать дома!

Этот напиток всегда поднимает настоящий фурор, когда люди узнают, что он приготовлен в домашних условиях. Надо совсем немного усилий, чтобы подарить праздник своим родным и гостям.

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Рецепт домашнего "Живчика"

Время: 1 час + ночь

Порций: 12 литров

Ингредиенты:
– ведро яблок, нарезанных пластинами (чистить и вырезать сердцевину не нужно);
– 600 грамм сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Нарезаем яблоки. Заливаем яблоки 1,5 ведра кипятка и оставляем на ночь.
  2. Выбираем яблоки, настой процеживаем.
  3. Добавляем сахар и лимонную кислоту.
  4. Доводим до кипения и разливаем напиток по стерилизованным банкам.
  5. Закрываем и убираем в кладовую до самого первого угощения.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська