В восторге будут и дети, и взрослые: как сделать ароматный домашний "Живчик"
24 июля 2024, 06:16Читати новину українською
Источник:myhomeinspiration
"Живчик" имеет большую популярность среди украинских потребителей. Вы удивитесь, но его можно легко сделать дома!
Этот напиток всегда поднимает настоящий фурор, когда люди узнают, что он приготовлен в домашних условиях. Надо совсем немного усилий, чтобы подарить праздник своим родным и гостям.
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Рецепт домашнего "Живчика"
Время: 1 час + ночь
Порций: 12 литровИнгредиенты:
– ведро яблок, нарезанных пластинами (чистить и вырезать сердцевину не нужно);
– 600 грамм сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Нарезаем яблоки. Заливаем яблоки 1,5 ведра кипятка и оставляем на ночь.
- Выбираем яблоки, настой процеживаем.
- Добавляем сахар и лимонную кислоту.
- Доводим до кипения и разливаем напиток по стерилизованным банкам.
- Закрываем и убираем в кладовую до самого первого угощения.
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