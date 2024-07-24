Этот напиток всегда поднимает настоящий фурор, когда люди узнают, что он приготовлен в домашних условиях. Надо совсем немного усилий, чтобы подарить праздник своим родным и гостям.

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Рецепт домашнего "Живчика"

Время: 1 час + ночь

Порций: 12 литров

Ингредиенты:

– ведро яблок, нарезанных пластинами (чистить и вырезать сердцевину не нужно);

– 600 грамм сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

Нарезаем яблоки. Заливаем яблоки 1,5 ведра кипятка и оставляем на ночь. Выбираем яблоки, настой процеживаем. Добавляем сахар и лимонную кислоту. Доводим до кипения и разливаем напиток по стерилизованным банкам. Закрываем и убираем в кладовую до самого первого угощения.

Приятного аппетита!

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