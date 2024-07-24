Этот напиток всегда поднимает настоящий фурор, когда люди узнают, что он приготовлен в домашних условиях. Надо совсем немного усилий, чтобы подарить праздник своим родным и гостям.
Читайте также Как из фастфуда, но еще вкуснее: возможно ли приготовить наггетсы дома
Рецепт домашнего "Живчика"
Время: 1 час + ночь
Порций: 12 литров
Приготовление:
- Нарезаем яблоки. Заливаем яблоки 1,5 ведра кипятка и оставляем на ночь.
- Выбираем яблоки, настой процеживаем.
- Добавляем сахар и лимонную кислоту.
- Доводим до кипения и разливаем напиток по стерилизованным банкам.
- Закрываем и убираем в кладовую до самого первого угощения.
Приятного аппетита!