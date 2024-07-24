Цей напій завжди здіймає справжній фурор, коли люди дізнаються, що він приготований у домашніх умовах. Треба зовсім трішки зусиль, аби подарувати свято своїм рідним та гостям.

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Рецепт домашнього "Живчика"

Час: 1 година + ніч

Порцій: 12 літрів

Інгредієнти:

– відро яблук, нарізаних пластинами (чистити та вирізати серцевину не потрібно);

– 600 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

Нарізаємо яблука. Заливаємо яблука 1,5 відра кип'ятку та залишаємо на ніч. Вибираємо яблука, настій проціджуємо. Додаємо цукор та лимонну кислоту. Доводимо до кипіння та розливаємо напій по стерилізованих банках. Закриваємо та забираємо у комору до найпершого частування.

Смачного!

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