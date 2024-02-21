Это блюдо станет вашим новым открытием: душеная капуста от знаменитой пани Стефы

Даже из простых ингредиентов можно создать шедевр. Одна из таких "козырных" опций – тушеная красная капуста с мандаринами.

Красная капуста – это особый ингредиент, который любят за сочность, легкую остроту и доступность в течение почти всего года. Если немного над ней поколдовать, то можно получить настоящий кулинарный шедевр.

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Рецепт душистой (тушеной) красной капусты с мандаринами

Время: 1 час

Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма красной капусты;

– 6 апельсинов (из 4 выжимаем сок, 2 чистим и нарезаем);

– 0,5 стакана изюма;

– соль, черный молотый перец, розовый перец, щепотка розмарина, сахар.

Приготовление:

Капусту шинкуем и ошпариваем водой с уксусом. В глубокой сковороде разогреваем несколько ложек масла. Высыпаем капусту, накрываем крышкой и готовим 10 минут, чтобы она размякла. Заливаем капусту апельсиновым соком. Сразу добавляем изюм, немного солим, перчим, добавляем розмарин, сахар и тушим под крышкой. На это нужно примерно 30 минут. На отдельной сковороде карамелизуем 3 ложки сахара и легко поджариваем нарезанный апельсин. Раскладываем приготовленный апельсин вокруг капусты и готовим еще 10 минут, крышкой не накрываем. Подаем к столу с тонко нарезанным черным хлебом.

Приятного аппетита!